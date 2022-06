Wer hat etwas in Kaufbeuren gesehen? Bisher unbekannte Vandalen haben am vergangenen Pfingstwochenende im Jordanpark ihr Unwesen getrieben.

07.06.2022 | Stand: 14:05 Uhr

Bislang unbekannte Täter haben über das vergangene Pfingstwochenende ein Wegschild im Jordanpark abgerissen und dieses anschließend in einen angrenzenden Teich geworfen. Wie die Polizei informierte, entstand dadurch ein Schaden in Höhe von knapp 200 Euro. Zeugenhinweise an die Telefonnummer 08341/933-0.

