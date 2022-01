Omikron-Fall an der Berufsschule Kaufbeuren: Haben sich noch mehr Schüler infiziert?

Im Februar ist ein Anwesen in Gutwillen komplett abgebrannt. 24 Bewohner verloren ihre Bleibe. Bewohnerin Juelz Zenner steht vor den Trümmern ihrer Existenz in einem Zimmer ihrer Wohnung. Selbst wenn es in ihrer Wohnung nicht gebrannt hat, durch den Wasserschaden und den beißenden Geruch ist die Wohnung unbewohnbar und die Möbel und Habseligkeiten nicht mehr zu retten. In diesem Jahr brannte es ungewöhnlich häufig.