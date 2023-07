Radeln in der Fußgängerzone – wie geht es weiter?

Nach den heftigen öffentlichen Debatten um die Freigabe der Kaufbeurer Fußgängerzone für Radfahrer gibt es eine erste Zwischenbilanz.

25.07.2023 | Stand: 18:38 Uhr

Die Diskussionen um die ganztägige Freigabe der Fußgängerzone für Radfahrer sind weitgehend verstummt. Ein halbes Jahr, nachdem die umstrittene Entscheidung des Stadtrats in Kraft getreten ist, zeigen auch die Erfahrungen, dass anfängliche Befürchtungen zumindest bis jetzt nicht eingetreten sind. „Das Pilotprojekt läuft bisher gut“, sagt Polizeihauptkommissar Stefan Horend, Verkehrssachbearbeiter bei der Kaufbeurer Polizei. Das zeigen die Zahlen, aber auch Horends Eindruck. „Da ich selber regelmäßig in Zivil und mit dem Dienstfahrrad in der Fußgängerzone unterwegs bin, kann ich das persönlich bestätigen“, sagt er.

