Fußballtrainer über Fahrt mit gelockerten Radmuttern: „Wir hatten saumäßig Glück“

Mit dem Vereinsbus fährt die U13 der SV Kaufbeuren nach Rain. Am Ziel fällt auf: Die Radmuttern wurden gelockert. Wie der Jugendtrainer den Schock erlebt hat.

10.02.2022 | Stand: 17:53 Uhr

Sieben Fußballer der U13-Mannschaft stiegen Samstagmorgen in den Kleinbus der Spielvereinigung Kaufbeuren ein. Es stand ein Testspiel in Rain (Landkreis Donau-Ries) an. Trainer Levent Karaaslan saß hinter dem Steuer, sein Co-Trainer neben ihm. Am Anfang schien alles normal. Doch dann machte das Fahrzeug plötzlich komische Geräusche. „Der Bus ist nicht mehr der Jüngste“, sagt Karaaslan und fügt an: „da sind ein paar Klapper-Geräusche nicht ungewöhnlich.“ Doch sie wurden immer lauter. Ganz langsam und vorsichtig brachte der Jugendleiter das Team ans Ziel. Dort fiel dem 46-Jährigen und seinem Co-Trainer auf, dass der Lärm nicht von ungefähr kam.