Raubüberfall in Tiefgarage in Kaufbeuren - 19-Jähriger leicht verletzt

In Kaufbeuren wurde ein 19-Jähriger in einer Tiefgarage überfallen und beraubt. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

18.08.2022 | Stand: 21:02 Uhr

In Kaufbeuren wurde ein 19-Jähriger bereits am Montag (Mariä Himmelfahrt) in einer Tiefgarage überfallen und beraubt. Wie die Polizei mitteilt, hielt sich der 19-Jährige mit ein paar Freunden in der Tiefgarage in der Kaufbeurer Innenstadt auf. Dabei wurde er von drei hinzukommenden Jugendlichen zunächst verbal angegriffen und dann ohne ersichtlichen Grund geschubst.

Danach schlugen und traten sie den 19-Jährigen. Nachdem dieser auf den Boden gestürzt war, entrissen sie ihm seine Bauchtasche. Als sie aus der Tiefgarage flüchten wollten, stellte sie der 19-Jährige und forderte seine Bauchtasche zurück. Sie gaben ihm seine Tasche zurück und verließen die Tiefgarage.

Kaufbeuren: 19-Jähriger in Tiefgarage überfallen und verletzt

Bei dem Überfall zog sich der 19-Jährige leichte Verletzungen zu, die er im Krankenhaus ambulant behandeln ließ. Als er die Anzeige bei der Polizei erstattete, konnte er zwei der Tatverdächtigen namentlich nennen. Ein Zeuge identifizierte den dritten Tatverdächtigen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei Jugendliche aus Kaufbeuren.

Bei der Besichtigung des Tatorts fand die Polizei eine Halskette, die bei dem Vorfall abhandenkam und stark beschädigt war. Die weiteren Ermittlungen führt die Kripo Kaufbeuren in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Kempten.

