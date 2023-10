Nächste Haltestelle: zentrales Wertstoffzentrum Kaufbeuren

Richtfest am künftigen zentralen Wertstoffzentrum auf dem Gelände der Kläranlage in Kaufbeuren: Was ist das Besondere, wann ist Eröffnung?

12.10.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Die Kritik an des städtischen Wertstoffhöfen reißt nicht ab. Nicht mehr zeitgemäß, zu eng, unpraktisch. „Beide in zweifelhaftem Zustand“, fasst es Oberbürgermeister Stefan Bosse zusammen. Doch Abhilfe ist in Sicht. Auf dem Gelände der Kläranlage an der Buronstraße entsteht derzeit ein modernes überdachtes Wertstoffzentrum, an dem nun Richtfest gefeiert wurde. Die Eröffnung ist für April 2024 geplant.

