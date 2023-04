Schaurig-schönes Schauspiel: Das ist bei "Theater to go" in Kaufbeuren geboten

Bei "Theater to go" wird die Kaufbeurer Altstadt zur Bühne. 2023 lautet das Motto „Kriminal-Tango“. Was das Publikum beim Stationentheater erwartet.

13.04.2023 | Stand: 17:51 Uhr

„Theater to go“, das beliebte Stationentheater in der Kaufbeurer Altstadt, geht dieses Jahr schon zum vierten Mal über die Bühne. Am Freitag und Samstag, 19. und 20. Mai, widmen sich unter der Organisation der städtischen Abteilung Kultur jeweils ab 18.30 Uhr sieben Kaufbeurer Amateurtheatervereine dem Motto „Kriminal-Tango“. Unterstützt werden sie heuer von Schauspielerin Sarah-Lavinia Schmidbauer, dem Verein Tango Luna und der Punkband Stoss-Stange, heißt es in einer Mitteilung der städtischen Kulturabteilung.

Die Spielorte haben die teilnehmenden Gruppen demnach selbst gewählt, um die Atmosphäre der Stücke zu unterstreichen. Die Weinstube Platzl wird zur Spelunke, in der das Theater Kaufbeuren neben dem Titelsong „Kriminal-Tango“ weitere Schlager und Chansons zum Besten geben wird. Heiß her geht es auch hinter den Gittern des Rathauses. Dort nehmen die Gäste teil an einer Studie im Frauenknast mit dem Spot Theater, bevor sie Kommissar Hauberrisser und dem Theater im Turm helfen, seinen kniffligsten Fall zu lösen.

"Theater to go" in Kaufbeuren: Gruseliger Keller, Spelunke und Gefängnis

Anschließend führt die Tour zu einer Therapiestunde der Moskitoldies in einen gruseligen Keller, zum Konzert einer Punkband und zu Aufbruch-Umbruch im Piccobella sowie zu einem Candlelight-Dinner mit tödlichem Ausgang in der Sparkassenpassage, gespielt mit den Marionetten des Puppenspielvereins. Literarisch-musikalisch wird es in der Fahrbar. Schauspielerin Sarah-Lavinia Schmidbauer und der Verein Tango-Luna geben dem „Kriminal-Tango“ laut Mitteilung eine leidenschaftliche Note.

Gespannt dürfen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch sein, welche Geheimnisse die Totenfrau verbirgt. Sie wird von der Oberstufe der Kulturwerkstatt im Bestattungsinstitut Trostschmiede in Szene gesetzt, das Inhaber Michael Schwarz für das Theaterprojekt öffnen wird.

Theatertour durch die Kaufbeurer Altstadt

Das Prinzip der Kleingruppenführung habe in der Vergangenheit so großen Anklang gefunden, dass die Theatervereine auch 2023 entschieden haben, das Format beizubehalten. Beide Tage bieten dasselbe Programm. Die Gäste wählen beim Vorverkauf einen Tag und einen Startpunkt, drehen zusammen mit einem Theaterführer ihre Runde und sehen alle Theaterstücke in einer vorgegebenen Reihenfolge an einem Abend. Die Gastronomie an den Spielorten hat geöffnet und hält ein passendes Angebot für die schnelle Verpflegung bereit. Im Rathaus gibt es einen Weinausschank.

Die Gruppengröße ist platzbedingt auf jeweils 30 Personen begrenzt. Tickets gibt es im Internet unter www.theaterlandschaften-kaufbeuren.de oder ab Samstag, 15. April, im Stadtmuseum.