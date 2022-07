Autos überschlagen sich bei schwerem Unfall auf der B12 nahe Kaufbeuren

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B12 in Kaufbeuren haben sich zwei Autos überschlagen. Später kam es auch auf der Umleitungsstrecke zum Unfall.

08.07.2022 | Stand: 12:47 Uhr

In Kaufbeuren haben sich am Donnerstag zwei Verkehrsunfälle ereignet, bei denen insgesamt drei Menschen leicht verletzt wurden. Der erste Unfall ereignete sich laut Angaben der Polizei auf der B12 auf Höhe Steinholz. Ein weißer Kleinwagen fuhr dabei in Richtung Kaufbeuren und kam aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn.

Schwerer Unfall bei Kaufbeuren: Autos überschlagen sich auf der B12

Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen wobei beide Fahrzeuge ins Schleudern kamen. Sie überschlugen sich und landeten abseits der Fahrbahn. Sowohl der Fahrer des Kleinwagens als auch des Autos wurden dabei nur leicht verletzt. Ein weiteres Auto wurde bei dem Unfall durch Fahrzeugteile leicht beschädigt. Die B12 musste für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden.

Weiterer Unfall in der Umleitung

Während der Sperrung der B12 wurde der Verkehr über eine Nebenstraße umgeleitet. Dabei ereignete sich den Polizeiangaben zufolge der zweite Unfall. In einem Verteilerkreisel der B12 fuhr ein Mann mit seinem Lieferwagen von der Einfahrt Germaringen kommend auf das wartende Auto einer Frau auf. Diese wurde durch den Aufprall leicht verletzt und kam ins Krankenhaus nach Kaufbeuren. Es entstand ein Schaden von 3000 Euro.

