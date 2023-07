Vermeintlicher Silvester-Spaß bringt Ostallgäuerin vor Gericht

An Silvester feuert eine Ostallgäuerin mit einer Schreckschusspistole in die Luft. Das bringt sie vor Gericht - und kommt sie teuer zu stehen.

27.07.2023 | Stand: 11:31 Uhr

Sie wollte das neue Jahr offenbar mit einem Knalleffekt begrüßen und geriet dabei mit dem Gesetz in Konflikt: Eine 42-jährige Frau aus dem nördlichen Landkreis stand in der Silvesternacht mit anderen Personen im Freien, als ihr einer der Umstehenden eine Schreckschusspistole reichte, mit der sie dann in die Luft schoss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.