"Wir werden nicht überrannt" - so laufen die Corona-Impfungen in der Apotheke

Seit dem 10. Februar kann man sich in der Gutenberg Apotheke in Kaufbeuren gegen Corona impfen lassen. Wie die Nachfrage ist und wer zum impfen kommt.

23.02.2022 | Stand: 05:37 Uhr

Friedrich Teller betreibt eine der wenigen Apotheken im Allgäu, in denen Corona-Impfungen verabreicht werden. Am 10. Februar startete in der Gutenberg Apotheke in Kaufbeuren die Impfaktion.

Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen in der Gutenberg Apotheke in Kaufbeuren

„Wir werden nicht überrannt“, sagt Teller auf die Frage, wie das Angebot angenommen werde. Etwa sechs Impfdosen spritzen er oder seine geschulten Mitarbeiter seither täglich. Das ist die Menge Impfstoff in einer Ampulle. Darunter seien Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen. Geimpft wird nach Terminvereinbarung. Die ist auch online über die Internetseite der Apotheke möglich.

Aus organisatorischen Gründen impfe die Gutenberg Apotheke bisher nur das Vakzin von Biontech. „Wenn ausreichend vom neuen Impfstoff da ist, werden wir auch den anbieten“, sagt Teller. Er spricht vom Protein-Impfstoff des Herstellers Novavax, der ab dieser Woche ausgeliefert werden soll.

Betreiber Friedrich Teller zufrieden mit den Impfungen

Auf die Frage, ob er mit der Nachfrage zufrieden ist, sagt Apotheker Teller: „Ja, weil wir so Menschen erreichen, die sich sonst nicht hätten impfen lassen.“ Ihm werde bestätigt, dass viele keinen Arzt haben oder den Gang dorthin scheuen.

