Dreharbeiten in der Pandemie: Wolfgang Hawel wacht als Hygienebeauftragter über das Set in Kaufbeuren. „Little Hollywood“ ist eben auch nur ein Arbeitsplatz.

21.04.2021 | Stand: 16:50 Uhr

Ein kalter Wind weht zwischen den Hallen in der ehemaligen Nocker-Kiesgrube. Es ist regnerisch in Kaufbeuren. Tiefe Wolken hängen über dem kleinen Gewerbepark im Süden der Stadt, wo die Romanze „Melody“ gedreht wird. Little Hollywood in Märzisried? Menschen mit Mundschutz laufen herum, Schilder weisen auf Maskenpflicht und Abstandsregeln hin. „Bitte, mehr Distanz“, ruft eine Frau. Halboffene Wohnzimmerkulisse.