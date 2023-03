So stärkt der Stadtjugendring Kaufbeuren die Jugendarbeit

Ins Freizeitbad, auf die Hütte oder ein Kegelturnier: Die Aktivierungskampagne des BJR ermöglicht eine Menge Aktionen. Wie Kaufbeurer Jugendgruppen profitieren.

27.03.2023 | Stand: 11:51 Uhr

Die meisten Jugendverbände haben unter den Auswirkungen der Pandemie stark gelitten: Ausgefallene Gruppenstunden, abgesagte Veranstaltungen und keine Möglichkeit, Freunde aus der Jugendgruppe zu treffen. Um die Ehrenamtlichen dabei zu unterstützen, wieder durchzustarten und neue Energie für ihre Jugendarbeit zu tanken, hat der Bayerische Jugendring (BJR) für das Jahr 2022 die Aktivierungskampagne ins Leben gerufen. Diese Gelegenheit wollten sich natürlich auch die im Stadtjugendring Kaufbeuren organisierten Gruppen nicht entgehen lassen.

Jugendarbeit soll für die breite Öffentlichkeit in Kaufbeuren sichtbarer werden

Voriges Jahr begannen die Überlegungen, wie man die Unterstützung bestmöglich nutzen könne. In Gremien wie dem Jugend- und Verbändegespräch wurde ein gemeinsamer Plan geschmiedet. „Uns war es wichtig, dass wir mit den finanziellen Mitteln wirklich nur die Projekte umsetzen, die an der Basis der Jugendgruppen wirklich gewünscht werden. Deshalb haben wir die Planung der Angebote möglichst niedrigschwellig angesetzt, um allen die Möglichkeit zu bieten, mitzuentscheiden“, sagt Till Nißle vom Stadtjugendring (SJR).

(Lesen Sie auch: Das plant der Stadtjugendring Kaufbeuren im Jahr 2023)

In vielen Treffen wurde ein langfristiges Konzept entwickelt, wie Jugendgruppen in der Öffentlichkeit besser wahrgenommen werden können. Ein Team aus Jugendleiterinnen und -leitern entwickelte mit professioneller Unterstützung ein eigenes Design für die Jugendgruppen und erste Werbemittel gingen in Druck.

Jugendgruppen beantragen Fördergeld für Aktionen und Ausflüge

Zudem hatten die Gruppen die Möglichkeit, zusätzliche Gelder für Aktionen und Ausflüge zu beantragen. „Spätestens als klar war, wie gering der Aufwand zum Beantragen der Gelder war, trudelte bei uns ein ganzer Stapel an Sonderanträgen ein,“ meint Gunnar Schulz, beim SJR für die Jugendverbände und -gruppen Kaufbeurens zuständig. „Von der Trachtenjugend D’Wertachtaler über die Jugend der DLRG bis zu den Pfadfindern der CPK waren die unterschiedlichsten Gruppen vertreten“ ergänzt Beate Schütz von der Geschäftsleitung des SJR.

Dementsprechend vielfältig waren die Projekte: So plante die Jugend der DLRG einen Ausflug der Gruppe ins Freizeitbad Wonnemar, während die Gauklergruppe Artistica Anam Cara gleich mit mehreren Gruppen nach Hagspiel fuhr. Die Selbstversorgerhütte des Stadtjugendrings steht bei den Mitgliedern nach wie vor hoch im Kurs. Neben den Artisten zog es auch die Jugend des TV Neugablonz oder die Jugendleiter der Pfadfinder CPK nach Oberstaufen. Die Tänzelfest Knabenkapelle richtete im Rahmen des Orchestertags ein Kegelturnier für den Nachwuchs aus. „Wir haben den Jugendgruppen weitestgehend freie Hand gelassen, weil wir die Chance nutzen wollten, um die einzelnen Akteure möglichst zielgenau zu unterstützen“, sagte Lucia Hacker, Vorsitzende des Stadtjugendrings.

Lesen Sie auch: Sanierung steht an: Jordan-Badepark in Kaufbeuren schließt