Geschäftshaus: Kaufbeuren soll einen weiteren „Turm“ bekommen

Der freistehende „Bahnhoftower“ sorgte in Kaufbeuren für reichlich Diskussionsstoff. Nun gibt es Pläne für ein weiteres Gebäude dieser Art.

17.02.2023 | Stand: 19:10 Uhr

Der „Bahnhoftower“ sorgt seit seinem Bau vor zwei Jahren für Diskussionen in Kaufbeuren. Dabei handelt es sich um ein freistehendes Geschäftshaus mit eigenwilliger Farbgebung, das die umliegende Bebauung weit überragt. Ein ähnlicher Solitärbau mit Tiefgarage ist nun im Gewerbepark an der Melchior-Elch-Straße geplant. Dort möchte die Immo-Holding ein weiteres 26 Meter hohes Gebäude errichten. Der Kaufbeurer Immobilienentwickler setze die Pläne zwischen der Karthalle und dem Unternehmen Varmeco unmittelbar an der „Dampflokrunde“ um, sobald die Baugenehmigung vorliegt, sagt Projektentwickler Carmelo Panuccio. Dies dürfte im Frühjahr soweit sein. Das Gebäude könnte damit in eineinhalb Jahren bezugsfertig sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.