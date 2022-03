Spontane Spendenaktion: Vier Freunde auf dem Weg in die Ukraine

Spontan entschieden sich vier Freunde aus Kaufbeuren am Donnerstag zu einer Hilfsaktion für die Ukraine. Nur einen Tag später haben sie die Hilfsgüter zusammen.

04.03.2022 | Stand: 18:36 Uhr

Vier Freunde aus Kaufbeuren haben sich mit drei Transportern voller Hilfsgüter am Freitag auf dem Weg an die ungarisch-ukrainische Grenze gemacht. Ein Kumpel, der dort Nahrungsmittel verteile, habe sie auf die Idee für die Spendenaktion gebracht, erzählt Initiator Robert Hausmann. Das war am Donnerstag. Keine 24 Stunden später stehen die vier Kumpels abfahrbereit an einer Tankstelle in Neugablonz – die drei Transporter vollbepackt mit Nudeln, Linseneintopf, Babynahrung und mehr. (Lesen Sie auch: Spenden-Aktion von Genxtreme in Kaufbeuren)

Spendenaktion in Kaufbeuren für die Ukraine: Vier Freunde sammeln 3000 Euro binnen 24 Stunden

„Wir haben einfach bei Firmen angerufen und nach kleinen Spenden gefragt“, erzählt Hausmann. Etwa 3000 Euro sind so zustande gekommen. „Dann haben wir mit dem Geld im Großmarkt eingekauft.“ Die Aktion unterstützt haben die Firmen O&P-Bauschutz, Herzog Trockenbau, H&G Pflasterbau, Robert Hausmann Tankstelle, Kantine frisch&fair, Allianz Helmut Röhl, Hartig Insektenschutz, Böck Autolackierung, Hoxha, Syla Trockenbau, die Wertach-Apotheke, der Käsmichl, die kleine Nudelfabrik und das Vino Kaufbeuren. Hausmann dankte allen weiteren Partnern für die Unterstützung. (So können Allgäuer in der Ukraine helfen)

