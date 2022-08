Wegen Trockenheit: Stadt Kaufbeuren warnt vor herabfallenden Ästen

22.08.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Mit großer Wucht stützt völlig unvorhersehbar ein Ast herab – von einem augenscheinlich gesunden Baum. Die Trockenheit der vergangenen Wochen verursacht solche sogenannten Grünastabbrüche – auch im Stadtgebiet Kaufbeuren.

Kaufbeuren: Gefahr vor herabfallenden Ästen

Dabei fällt ein eigentlich gesunder Ast einfach vom Baum. Im Gegensatz zu Totholz ist von außen nicht ersichtlich, ob ein Ast gefährdet ist. „Eine Überprüfung durch städtische Baumkontrolleure ist daher nicht möglich“, heißt es in einer Pressemitteilung der Kaufbeurer Stadtverwaltung.

Wasserstrom wird unterbrochen

In Trockenperioden könne der Baum nicht mehr genügend Wasser aus dem Boden aufnehmen, der Wasserstrom in einzelne Äste wird unterbrochen. Hält die Trockenheit an, brechen sie. Weil Holz ein schlechter Wärmeleiter ist, nimmt an heißen Tagen außerdem die Festigkeit des Holzes ab. Nicht nur die Feuchtigkeit wird reduziert, sondern auch die Elastizität.

Grünastabbrüche betreffen normalerweise nur bestimmte Baumarten, beispielsweise Pappeln, besonders. Durch die seit 21 Wochen andauernde Trockenperiode leiden nun nahezu alle Baumarten darunter. Die Stadtverwaltung bittet Bürgerinnen und Bürger um Vorsicht, wenn sie unter Bäumen gehen, sitzen oder radeln – sowohl im Park, als auch in privaten Garten.

Regen bringt jetzt nicht mehr viel

Die Hoffnung, dass Regen und kühlere Temperaturen die Zahl der Grünastabbrüche reduzieren werden, bestehe nur bedingt. Denn die ersten Bäume – beispielsweise Ahorn – beginnen jetzt bereits mit dem Safteinzug. Bei ihnen werde sich die Situation vermutlich nicht entspannen.

