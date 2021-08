Immer öfter werden Blumen aus öffentlichen Beeten in Kaufbeuren gestohlen oder Bäume mutwillig beschädigt. Einige Pflanzen sind bei Dieben besonders beliebt.

11.08.2021 | Stand: 12:19 Uhr

Für viele Bürger sind die bepflanzten Kreisverkehre und Verkehrsinseln in Kaufbeuren ein echter Hingucker. Doch die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei ärgern sich immer öfter über Beschädigungen und Diebstahl in den Beeten. Die Gärtner bepflanzen im Stadtgebiet vier Kreisverkehre, acht Beete, 14 Pyramiden, 45 Schalen und 63 Balkonkästen an öffentlichen Gebäuden zwei Mal im Jahr mit saisonalen Blumen und Stauden.