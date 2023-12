Kaufbeuren strebt nach Gleichberechtigung in allen Bereichen

Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse unterzeichnet die Charta der Gleichstellung. Wie die Gleichberechtigung von Frauen und Männern erreicht werden soll.

03.12.2023 | Stand: 17:03 Uhr

Vor wenigen Tagen war es soweit: Oberbürgermeister Stefan Bosse hat vor Bürgern und Stadträten die Charta der Gleichstellung auf lokaler Ebene für Frauen und Männer im Kaufbeurer Stadtmuseum unterzeichnet.

Mit der Charta bekennt sich Kaufbeuren zu Geschlechtergerechtigkeit in allen Bereichen

Die Unterzeichnung der Charta für Gleichberechtigung sei sowohl symbolkräftig als auch inspirierend zugleich, denn, so Bosse: „Die Gleichstellung der Geschlechter ist leider noch keine gesellschaftliche Realität. Mit der Unterzeichnung dieser Charta bekennen wir uns zu dem Ziel, Geschlechtergerechtigkeit in allen Bereichen des Lebens unserer Stadt zu verwirklichen. Ich freue mich, diesen Weg mitzugehen und ihn nach allen Kräften zu unterstützen.“

Damit, heißt es in einer Pressemitteilung, zeige die Stadt , dass es als Kommune wichtig sei, mit den kommunalen Gleichstellungsbeauftragten Elke Schad, Claudia Lichtenthal, der Verwaltung und Stadtpolitik und mit engagierten Menschen in der Stadtgesellschaft, den Bürgerinnen und Bürgern eng zusammenzuarbeiten. Kaufbeurens Gleichstellungsbeauftragte Elke Schad sagte: „Wir müssen weiter daran arbeiten, echte Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu erreichen. Dabei ist mir die Stärkung des Selbstbestimmungsrechts aller Menschen, insbesondere von Frauen, ein wichtiges Thema.“

Frauen und Mädchen darstellen - und nicht vergessen

Und Ulrike Seifert, die Vorsitzende des Gleichstellungsbeirates, gab ein paar praktische Beispiele für gelebte Gleichstellung: Bei der Stadtentwicklung den Bau von Spielräumen an die Bedürfnisse von Mädchen und Jungen gleichermaßen berücksichtigen. Oder auch in Veröffentlichungen, Presseartikeln, auf Homepages, Frauen darstellen sowie benennen und nicht vergessen. Und nicht zuletzt, bekannte und weniger Bekannte Frauen der Kaufbeurer Stadtgeschichte sichtbar machen, denn ihr Wirken habe Vorbildfunktion.

Die Unterzeichnung der Charta ist der Startschuss für einen Aktionsplan. Dieser wird Gleichstellung als Querschnittsaufgabe in allen Bereichen der Stadt verankern: in der Stadtgesellschaft, in der Verwaltung und in Organisationen. Ein Fahrplan dazu wird im Gleichstellungsbeirat und mit Bürgerinnen und Bürgern erarbeitet.

