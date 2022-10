Tonnenschwerer Baum stürzt in Kaufbeuren einfach um - Wie konnte das passieren?

In Kaufbeuren ist ein tonnenschwerer Baum umgestürzt. Ein Geländer wurde demoliert. Das sagt die Stadt zu dem Vorfall.

22.10.2022 | Stand: 12:01 Uhr

Beim Wertachwehr im Kaufbeurer Süden ist kürzlich in der Nacht eine Weide umgekippt. Zu Schaden kam niemand, nur ein Geländer wurde demoliert.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kaufbeuren informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kaufbeuren".

Tonnenschwerer Baum in Kaufbeuren umgestürzt: Das sagt die Stadt

Der Baum sei in den vergangenen Jahren regelmäßig von Baumkontrolleuren überprüft worden, teilt die Stadt auf Anfrage unserer Redaktion mit - wegen des Alters von über 200 Jahren sogar mehrfach im Jahr. Dabei seien keine Veränderungen an der äußeren Struktur festgestellt worden, die Rückschlüsse auf die Stabilität zuließen. „Der Baum scheint unter der Oberfläche stark abgefault zu sein, was letztlich zu dem Umstürzen geführt haben dürfte“, heißt es.

Lesen Sie auch: Ein Baum in der Neugablonzer Straße musste gefällt werden

Der Bauhof hat mit den Aufräumarbeiten begonnen. Für das letzte Baumteil mit einem Gewicht von mehreren Tonnen wurde ein Spezialfahrzeug angefordert, das erst nächste Woche verfügbar ist.

Lesen Sie auch

Kleinkemnat: Straßensanierung und Wohnungsbau sorgen für Ärger Kaufbeurer Stadtteile im Wandel

Mehr Nachrichten aus Kaufbeuren lesen Sie hier.