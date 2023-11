Trauer um Dr. Ulrich Klinkert: Kämpfer für das Erbe Kaufbeurens

Der Heimatverein Kaufbeuren und zahlreiche Weggefährten trauern um Dr. Ulrich Klinkert, der im Alter von 64 Jahren unerwartet starb.

Von Allgäuer Zeitung Redaktion

21.11.2023 | Stand: 17:03 Uhr

Die Mitglieder des Heimatvereins Kaufbeuren trauern um ihren Vorsitzenden Dr. Ulrich Klinkert, der für viele seiner Weggefährten unerwartet im Alter von 64 Jahren starb. Klinkert bestimmte 20 Jahre lang als zweiter und seit 2021 als Erster Vorsitzender die Geschicke des Vereins mit. Dabei zeigte er sich immer wieder auch als streitbarer und leidenschaftlicher Gesprächspartner, der vehement für seine Stadt eintrat. Wenn es Jahr für Jahr darum ging, ein möglichst ansprechendes und abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm zu erstellen, zeigte er sich stets engagiert und ideenreich, wie es in einer Mitteilung des Vereins heißt. Das Lagerleben, die Biotoppflege und Stadtentwicklung galten als seine Steckenpferde. Dass das Stadtmuseum nach jahrelanger Schließung am alten Standort in heutiger Form neu eröffnet werden konnte und dass die Kaufbeurer Schriftenreihe nach schwierigen Anfängen schließlich ein großer Erfolg wurde – auch daran hatte er erheblichen Anteil. Das für nächstes Jahr geplante Erscheinen von Band 25 dieser Reihe wird er nun nicht mehr erleben.

