Kaufbeuren treibt Wärmeplanung voran - was bedeutet das für die Bürger?

Mit einer kommunalen Wärmeplanung möchte die Stadt Kaufbeuren Eigentümern bei der Energiewende helfen. Das sind die Details.

03.07.2023 | Stand: 11:56 Uhr

Die Stadt Kaufbeuren beschäftigt sich mit dem Thema Wärmewende und will damit den hohen Stellenwert einer Kommunalen Wärmeplanung zur erfolgreichen Umsetzung eines integrierten Energiekonzepts betonen. Das geht aus einer Presseerklärung hervor. Die Wärmeversorgung hat zukünftig auch eine Auswirkung auf die Stromnetze, weshalb der Netzausbau ebenso mitgedacht werden müsse.

Stadt will Überblick über Heizarten schaffen

„Zur systematischen Abarbeitung des Themas und im Vorgriff auf die Gesetzespflicht leitet die Stadt nun die ersten Schritte zur Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung ein“, so Oberbürgermeister Stefan Bosse. So werden zunächst Daten erhoben, um einen Überblick über die Beheizungsarten und den Sanierungsbedarf der Gebäude sowie die CO2-Bilanz der Stadt Kaufbeuren zu bekommen. Daraus abgeleitet werden Gebiete, für die eine Nah- oder Fernwärmelösung in Frage kommt. Für diese Gebiete werden Versorgungsszenarien gerechnet, die Investitionen und Wärmekosten anhand festgelegter Rahmenbedingungen minimieren sollen.

Wie kann die Wärmeversorgung zukunftssicher werden?

Schließlich soll eine intensive Bürgerkommunikation erfolgen, denn eine Nah- und Fernwärmeoption bleibe nur ein Angebot, das Bürger und Unternehmen annehmen müssten. Neben der Energiewende soll die Planung insbesondere private Gebäudeeigentümer dabei unterstützen, ihre Wärmeversorgung zukunftssicher umzustellen.