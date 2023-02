Unbekannte attackieren Mann in Kaufbeuren und rauben ihn aus

In der Nacht haben Unbekannte einen 48-Jährigen in Kaufbeuren niedergeschlagen und ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

17.02.2023 | Stand: 15:11 Uhr

In Kaufbeuren haben Unbekannte einen Mann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag niedergeschlagen und ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilt, griffen vermutlich zwei Personen den 48-Jährigen gegen Mitternacht auf dem Fußgängerweg in der Mindelheimer Straße im Bereich des Restaurants Belfort an.

Die Unbekannte schlugen dem Mann auf den Hinterkopf und forderten von dem am Boden liegenden 48-Jährigen Bargeld. Nachdem er ihnen sein Geld gegeben hatte, flüchteten die Unbekannten auf der Mindelheimer Straße in Richtung Ortsausgang. Der Mann wurde bei dem Raub leicht verletzt.

Raub in Kaufbeuren: Polizei sucht Zeugen

Gibt es Zeugen, die in der Zeit zwischen 23.45 Uhr und 00.30 Uhr in dem beschriebenen Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben? Hinweise nimmt die Polizei Kaufbeuren unter der Telefonnummer 08341/933-0 entgegen.

Mehr Nachrichten aus Kaufbeuren lesen Sie hier.