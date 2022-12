In einer Gaststätte in Kaufbeuren hat ein Unbekannter einen Mann mit einer Bierflasche angegriffen. Dieser wurde dabei verletzt.

24.12.2022 | Stand: 11:19 Uhr

In einer Gaststätte im Rosental in Kaufbeuren hat ein Unbekannter in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 2.35 Uhr einen Mann mit einer Bierflasche angegriffen. Der 30-Jährige konnte den Schlag mit seinem Arm abwehren und erlitt dabei eine Schnittverletzung an der Hand, teilt die Polizei mit.

Der unbekannte Angreifer wird wie folgt beschrieben:

Der Mann ist etwa 30 Jahre alt.

Er hat kurze, blonde Haare.

Er trug eine schwarze Jacke, einen hellen Pullover, einen weiß-grünen Schal und eine dunkle Hose.

Zeugen sollen sich bitte bei der Polizei Kaufbeuren unter der Telefonnummer 08341/933-0 melden.

Mehr Nachrichten aus Kaufbeuren lesen Sie hier.