Diese Größen sind im Uncle Satchmo’s schon aufgetreten

Vor 25 Jahren eröffneten Yvonne Rech und Rudi Mergenthaler das Uncle Satchmo’s im Gewölbekeller ihres Gasthauses. Welche Größen dort schon aufgetreten sind.

08.12.2022 | Stand: 19:14 Uhr

Wenn es am Sonntagabend „Zimtstern und Stollen am Palmenstrand“ im Uncle Satchmo’s in Kaufbeuren heißt und ab 20.30 Uhr die Gruppe Klazz Brothers & Cuba Percussion spielt, wird dort nicht nur musikalisch die Vorweihnachtszeit eingeläutet, sondern auch ein Jubiläum gefeiert. Der Musik-Club im ehemaligen Eis- und Bierlager unter dem Gasthaus Adlerkeller besteht seit 25 Jahren. Fast schon zum Inventar gehört die Jubiläumsband, die seit 20 Jahren regelmäßig bei den Betreibern Yvonne Rech und Rudi Mergenthaler zu Gast ist. Wenn ihre Stimme mitmacht, dann will die begeisterte Sängerin Rech am Sonntagabend zudem „As Time goes by“ zum Besten geben.

"Ihr seid verrückt", sagte der Architekt zum Ausbau des Gewölbekellers

Seit 1985 betreiben die beiden den Adlerkeller. An der Theke der Traditionswirtschaft hatten sie sich einst kennen und lieben gelernt. Sie, die Stewardess aus Hamburg, und er, der Mann aus Schwäbisch-Hall. Von Anfang an bot das Paar Livemusik im Biergarten des Lokals an. Allerdings machte Petrus diesen Auftritten oft genug einen Strich durch die Rechnung.

So suchten Rech und Mergenthaler, nach einem wettergeschützten Ort für diese Veranstaltungen – und fanden ihn direkt unter der Gaststätte: im ehemaligen Bier- und Eiskeller des Adlerbräu. „Ihr seid verrückt“, meinte der Kaufbeurer Architekt Walter Kolb, dem sie von ihren Plänen berichteten. Das größte Problem sei gewesen, das Kellergewölbe trocken zu bekommen. Auf Kolbs Rat hin ließen Rech und Mergenthaler eine Fußbodenheizung einbauen. Ein weiser Entschluss, der auch heute noch für warme Füße beim Publikum sorgt.

Allerlei große Musiker fanden den Weg in den kleinen Veranstaltungssaal

Am 14. November 1997 öffnete der Uncle Satchmo’s benannte Konzertkeller erstmals seine Pforten. Zur Eröffnung spielten die Applecorners und Long Island Ice T., jahrelang die Hausband in Club und Biergarten. Ein gutes Vierteljahr später trat erstmals das Trio Intakt mit Arturo Perez, Wolfi Gleixner (heute Bassist bei Haindling) und Schlagzeuger Max Kinker auf. Über den Bandleader Ambros Seelos kam der Kontakt zu den Jazz-Legenden Max Greger junior und Max Greger senior zustande. Sie, die ansonsten die großen Konzertsäle füllten, spielten im maximal 80 Personen fassenden Kaufbeurer Musikkeller.

Andere Größen wie Hugo Strasser oder Charly Antolini taten es ihnen gleich. „Man kennt sich halt“, sagt Mergenthaler, „das Satchmo’s gilt unter Musikern als Ausweis für Qualität.“ Weitere musikalische Gäste waren etwa Peter Schneider & The Stimulators, Mel Canady oder Tony Sheridan, dessen Name fest mit „My Bonnie“ verknüpft ist. Harriet Lewis war da, Quadro Nuevo, Pete York, Willy Michl, Hannes Ringlstetter mit seiner Band Schinderhannes, Freddie Lee Strong junior, das Albie-Donelly-Trio und Joe Curtis, Reverend Rusty & The Case oder auch Pippo Pollina.

Neben den Profis gaben den Wirtsleute auch Amateuren eine Chance

Neben all den Profis gaben die Wirtsleute aber auch Amateuren eine Chance. „Die mussten halt gut sein“, betont Mergenthaler. Denn das Satchmo’s-Publikum sei Qualität gewohnt. Aber nicht nur Musiker traten im Gewölbekeller auf, es gab auch Kabarett, eine Bauchtänzerin und Dessous-Models waren willkommen und es wurde Theater gespielt: Kästner, Tschechow, Enzensberger. Nicht zu vergessen: die spektakulären Travestie-Shows mit Chantal Gelantine & Christin Calliandro oder Mandy & Kilian.

Wirt Rudi Mergenthaler hat noch etwas Besonders im Uncle Satchmo's vor

Rech und Mergenthaler haben inzwischen ein Alter erreicht, in dem andere schon lange nicht mehr im Berufsleben stehen. Aber: „Solange es gesundheitlich passt, machen wir weiter“ – wenn auch vielleicht nicht mehr ganz so intensiv. So wollen sie US-Sängerin Helen Schneider schon seit Jahren in ihren Musikkeller holen, und Mergenthaler träumt davon, sein eigenes Theaterstück dort auf die Bühne zu bringen. „Fast ist das Stück fertig“, verrät er.