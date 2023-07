So macht Kaufbeuren international Schlagzeilen

Wie zeigen sich weltwirtschaftliche Turbulenzen in einem Familienbetrieb und einer Allgäuer Stadt? Die New York Times zieht interessante Parallelen.

10.07.2023 | Stand: 12:40 Uhr

Beide haben es schon häufig in die überregionalen Medien geschafft: Das Unternehmen Hawe Hydraulik mit seiner „grünen Fabrik“ in Kaufbeuren, international erfolgreich, 2013 aus dem Nichts im Osten der Stadt gebaut. Und Kaufbeuren, etwa mit den einst „schlechtesten Autofahrern“, den meisten Sonnenstunden und der Idee einer riesigen Christusstatue. Nun füllen Hawe Hydraulik und die Stadt Kaufbeuren gemeinsam die Spalten in der US-amerikanischen Tageszeitung New York Times – als Beispiel, wie sich die Folgen weltwirtschaftlicher Turbulenzen bis in Familienbetriebe und Kleinstädte hinein bemerkbar machen könnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.