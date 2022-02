So hat Kaufbeuren Sturmtief "Antonia" bisher überstanden

Mit „Antonia“ braust schon das dritte Sturmtief innerhalb weniger Tage über die Region - und sorgt am Montagmorgen für rasanten Wetterumschwung.

21.02.2022 | Stand: 16:41 Uhr

Nach „Ylenia“ und „Zeynep“ war also „Antonia“ an der Reihe: Innerhalb weniger Tage fegte schon das dritte Sturmtief über die Region. Pünktlich zum Start in die Arbeitswoche verschlechterte sich das Wetter gegen 7 Uhr schlagartig und brachte – neben einem Temperatursturz und Schneefall – eine kleine Portion Chaos in den Berufsverkehr.

Keine wetterbedingten Unfälle am Montagmorgen in Kaufbeuren und Umgebung

Wie Markus Holste, Polizeibeamter und städtischer Beauftragter für öffentliche Ordnung, mitteilt, verlief der Sturm in Kaufbeuren jedoch relativ milde. Trotz des schlechten Wetters habe es wenige Einsätze und keine witterungsbedingten Unfälle gegeben.

Holger Stabik, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West, berichtet allein zwischen 7 und 8.30 Uhr von 30 Unfällen im gesamten Einsatzgebiet – von Oberstdorf bis Neu-Ulm. Nach Polizei-Angaben ist jedoch niemand verletzt worden.

Zwischen Ketterschwang und Jengen stürzen erneut Bäume auf die Straße

Für die Ostallgäuer Feuerwehren verlief das jüngste Sturmtief einigermaßen glimpflich. Lediglich zwischen Ketterschwang und Jengen war ihre Hilfe gefragt: Auf Höhe der Futtertrocknung stürzten gegen 7 Uhr morgens erneut zwei Bäume um und blockierten die Straße. Bereits am Donnerstag hatte der Sturm auf dieser Strecke Bäume umgeweht. Montagmorgen zersägten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Jengen die Bäume und räumten die Straße.

Auf der B12 stockte der Verkehr morgens aufgrund starker Schneeverwehungen und matschiger Straßen. Im Bahnverkehr kam es zu Verspätungen und Zugausfällen. Wie die Verkehrsgesellschaft Kirchweihtal mitteilt, habe es nur kleinere Verspätungen gegeben. Alle Busse hätten unfallfrei ihr Ziel erreicht. Dazu hat wohl auch die schnelle Reaktion des Kaufbeurer Bauhofs beigetragen. Wie Straßenmeister Georg Trautwein berichtet, seien zuerst Schulwege, Krankenhauszufahrten und Steigungen geräumt worden. Durch den Berufsverkehr sei der Winterdienst teils nur stockend vorangekommen. Nichtsdestotrotz waren die Straßen kurz nach dem Wetterumschwung wieder frei.

Die neuesten Entwicklungen lesen Sie in unserem News-Blog zum Orkan.