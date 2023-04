Kaufbeuren und Umgebung: Christen starten in die Karwoche

Das Brauchtum zum Palmsonntag erinnert an den Einzug Jesu in Jerusalem. Palmboschenweihe und Prozession auch in der Kaufbeurer Altstadt.

02.04.2023 | Stand: 17:49 Uhr

Mit der Palmboschenweihe, Prozessionen und Gottesdiensten starteten am Palmsonntag auch die Christen in und um Kaufbeuren in die Karwoche, in der des Leidens, Sterbens und der Auferstehung Jesu in besonderer Weise gedacht wird. In Erinnerung an den Einzug Jesu in Jerusalem, bei dem er mit Palmwedeln begrüßt wurde, brachten viele Gläubige die traditionellen Gebinde mit und ließen diese weihen. Die Gläubigen der Kaufbeurer Pfarrei St. Martin trafen sich am Obstmarkt, wo Kaplan Heiko Nüchtern die Weihe vornahm. Anschließend zogen sie zum Gottesdienst in der Martinskirche.