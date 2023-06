Schwerer Unfall in Kaufbeuren: Frau fährt in Apotheke - Passantin schwer verletzt

In Kaufbeuren ist eine 84-Jährige mit ihrem Auto in eine Apotheke gefahren. Eine 41-jährige Mutter wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

02.06.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Dramatischer Unfall mitten in der Kaufbeurer Innenstadt: Ein Auto rast in das Schaufenster einer Apotheke, erfasst zuvor eine Fußgängerin und klemmt sie an dem Gebäude ein. Ein Kind der Frau - vier Jahre alt - steht wenige Meter daneben und muss den Unfall miterleben. Es bleibt zum Glück unverletzt.

Anders seine 41-jährige Mutter: Durch den Zusammenprall mit dem Auto erleidet die Frau mehrere Knochenbrüche vor allem im Hüft- und Beckenbereich. Die Fußgängerin ist laut Polizei zunächst zwischen Pkw und Scheibe eingeklemmt gewesen, kann aber schnell befreit werden. Die Frau wird vor Ort erstversorgt und anschließend in ein Klinikum gebracht. „Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Stand nicht“, sagt eine Polizeisprecherin.

Unfall in Kaufbeuren: Frau fährt mit Auto in Apotheke - Eine Frau schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich am Freitagvormittag in der Kaufbeurer Innenstadt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte eine 84-jährige Autofahrerin in der Heinzelmannstraße einparken. „Plötzlich gab sie stark Gas, überfuhr den Bordstein und eine fest im Boden verankerte Metallbank“, schildern die Beamten den Vorfall. Die Seniorin fuhr weiter auf den Gehweg und erfasste die 41-jährige Fußgängerin. Das vierjährige Kind befand sich zu diesem Zeitpunkt einige Meter von seiner Mutter entfernt und wollte wohl gerade auf sein Fahrrad aufsteigen. Ein Kriseninterventionsteam wurde zusätzlich zu den Einsatzkräften hinzugerufen, musste sich jedoch nicht um das Kleinkind kümmern. Denn seine Großmutter kam laut Polizei kurz nach dem Vorfall mit dem fünfjährigen Geschwisterchen an die Unglücksstelle und kümmerte sich um ihre Enkel.

Die 84-jährige Unfallverursacherin blieb laut Polizei unverletzt. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro, das Schaufenster der Apotheke muss erneuert werden. Etwa 40 Kräfte der Feuerwehr Kaufbeuren waren vor Ort sowie drei Rettungswagen. Ein Sachverständiger ermittelt nun mit der Polizei die genaue Unfallursache. „Nach ersten Einschätzungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Pkw-Lenkerin Gas und Bremse verwechselte“, sagte eine Polizeisprecherin.

Bei dem schweren Unfall in Kaufbeuren mussten Rettungskräfte die eingeklemmte Frau befreien. Bild: Felicia Straßer

Der Unfall in Kaufbeuren ist nicht der erste dieser Art. Erst vor wenigen Tagen schleuderte der Wagen eines 37-Jährigen aus unbekannten Gründen in Kassel auf einen Gehweg und verletzte dort einen Fußgänger schwer. In Hannover verlor im November ein 83-Jähriger die Kontrolle über seinen Wagen und erfasste zwei Fußgänger. Im nordrhein-westfälischen Warendorf konnten Passanten nur durch beherztes Springen zur Seite die Kollision mit dem Auto eines 79-Jährigen verhindern, das von der Straße abgekommen war.

