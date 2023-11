Arbeitsplatz der Zukunft? So entwickelt sich das Kaufbeurer Unternehmen STW weiter

Umsatz und Mitarbeiterzahl bei STW in Kaufbeuren wachsen. Neue Standorte bieten dem Automatisierungsspezialisten auch Möglichkeiten, zu experimentieren.

03.11.2023 | Stand: 17:55 Uhr

Das Unternehmen STW wächst weiter. Dieses Jahr peilt der Automatisierungsspezialist im Kaufbeurer Bärenwald einen Umsatz von 130 Millionen Euro an. Nach Unternehmensangaben ist das eine Verdoppelung seit 2017 und eine Verdreifachung seit 2013. Knapp 600 Menschen arbeiten mittlerweile in der Firmengruppe. Damit wird auch das Platzproblem im Stammsitz im Süden der Stadt größer. In den vergangenen Jahren hat die Geschäftsführung deshalb weitere Standorte im Innovapark sowie in der Sudetenstraße eröffnet, wo nun auch neue Arbeitsplatzkonzepte getestet werden.

