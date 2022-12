Mehr Dampf bei der Bahn-Elektrifizierung als Ziel

Der Verkehrsclub gründet eine neue Allgäuer Regionalgruppe. Zu den brennenden Themen gehören der B12-Ausbau und die Elektrifizierung der Bahnstrecken.

28.12.2022 | Stand: 11:32 Uhr

VCD-Mitglieder aus dem gesamten Allgäu haben eine Regionalgruppe gegründet. Diese vertritt die Interessen der Allgäuer Mitglieder im Landesverband Bayern und gegenüber der Kommunalpolitik.

Der stellvertretende Landesvorsitzende Franz Gabler gab Empfehlungen zum Aufbau der Gruppe. Volker Windisch aus Kaufbeuren wurde einstimmig zum Sprecher des VCD Allgäu gewählt. Als seine Stellvertreter erklärten sich Toni von Lerchenfeld aus Sonthofen und Arne Schnütgen aus Bad Wörishofen bereit und wurden ebenfalls gewählt.

Alternative zum B12-Ausbau zwischen Buchloe und Kempten? Der VCD Allgäu hat Ideen

Alle Interessierten sind beim nächsten Treffen am 11. Januar ab 19 Uhr im Kaufbeurer Gasthaus Gifthütte willkommen. Bis zum Sommer will sich die Gruppe zunächst jeden zweiten Mittwoch im Monat treffen, um Inhalte zu besprechen und Aktionen zu planen. Die Gruppe will anstelle des Ausbaus der B12 zwischen Buchloe und Kempten den Ausbau und die Elektrifizierung der Allgäubahn zwischen Buchloe über Kempten bis Hergatz vorantreiben und hält durchgängige Fuß- und Radwegenetze für lebenswerte Orte, in denen alle mobil sein können.

So unterstützt der VCD Allgäu auch den Radentscheid Bayern. Eine allgäuweite Tarifeinheit für Schienennahverkehr und Öffentlichen Nahverkehr mit einem dichteren und zuverlässigeren Takt ist ein weiteres Ziel, und der Flexibus sei eine Ergänzung zum Bahn- und Linienbusnetz. Außerdem gehe es um barrierefreie Bahnhöfe und Haltestellen.

Bei der Gründung der Allgäuer VCD-Regionalgruppe (von links): Michael Vogler, Jürgen Vögele, stellvertretender Landesvorsitzender Franz Gabler, neugewählter Sprecher der VCD Regionalgruppe Allgäu Volker Windisch, Eva Haake, Tiny Schmauch, Johannes Auburger, Toni von Lerchenfeld, Arne Schnütgen und Marcus Kühl. Bild: Johannes Auburger

Weitere Stichworte sind der Ausbau des Westanschluss München, die Elektrifizierung und Regio-S-Bahn nach Kaufbeuren und Kempten, aber auch ein Lückenschluss des Bahnnetzes zwischen Füssen und dem Außerfern.

