„Freude an der Bewegung“ - Bei Chris Meirich geht es um mehr als Tanz

Christian Meirich leitet das Tanzstudio „Dance Soulution“ in Kaufbeuren. Was ihm besonders wichtig ist und was sich im Lauf der Zeit geändert hat.

16.07.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Mehrere Dutzend junge Akteure des Kaufbeurer Tanzstudios „Dance Soulution“ begeisterten das Publikum bei der Eröffnung des Tänzelfests am Donnerstagabend. Mit den historischen Wurzeln des Kinderfestes kann es zwar nicht mithalten, aber mittlerweile gibt es das Unternehmen seit über zehn Jahren an der Spittelmühlkreuzung. Anlässlich des runden Geburtstags blickt Inhaber Christian Meirich, den die meisten nur Chris nennen, auf die Anfänge zurück und erzählt, was ihm bei seiner Arbeit besonders wichtig ist.

„Zum Tanzen bin ich durch Zufall gekommen“, sagt Chris Meirich. Angefangen habe alles bei einer Veranstaltung des Kaufbeurer Faschingsvereins „Aufbruch Umbruch“. Dort habe er im Alter von elf Jahren das erste Mal bei einer Tanzaufführung auf der Bühne gestanden. Die Faszination für diesen Sport sei im Lauf der Jahre immer größer geworden, sodass er nach dem Abitur und dem Zivildienst nach Stuttgart ging und dort eine Ausbildung zum Bühnentänzer, Tanzpädagogen und Choreografen absolvierte.

Seit 2012 bietet Christian Meirich in den Räumen in der Gutenbergstraße verschiedene Tanz- und Fitnesskurse an. Bild: Tobias Scheßl

Als er 2010 in seine Heimatstadt Kaufbeuren zurückkehrte, stand der Entschluss für ihn fest, ein eigenes Tanzstudio zu eröffnen. Anfangs hatte er Räumlichkeiten in Neugablonz angemietet. Im Januar 2012 zog er in die jetzigen Räume in der Gutenbergstraße.

Meirich bietet in seinem Studio eine breite Palette verschiedener Tanzstile an – Jazz-Dance, Hip-Hop, Breakdance, Ballett, aber auch Zumba, Bodystyling, Core-Training und noch weitere Fitnesskurse. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind zwischen vier und über 60 Jahre alt. „Bei den Jugendlichen ist nach wie vor Hip-Hop sehr gefragt“, sagt Meirich. Unter dem Begriff Hip-Hop gebe es aber noch viele weitere Tanzvariationen. Stolz erzählt er, dass er in Kaufbeuren 2011 als Erster einen Zumba-Kurs angeboten habe. Bei dem Tanz-Workout werden tänzerische Elemente mit Aerobic-Bewegungen kombiniert. „Die Freude an der Bewegung ist das Wichtigste“, sagt Meirich.

Tanzen in Kaufbeuren: So lassen sich motorische Fähigkeiten trainieren

Gerade bei der tänzerischen Früherziehung für Kinder ab vier Jahren stelle er fest, dass die motorischen Fähigkeiten der Mädchen und Buben nachgelassen haben. Dem wolle er entgegenwirken und den Kleinen wieder den Spaß an der Bewegung vermitteln. Ein Höhepunkt sowohl für alle Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer als auch für sein Team sind die großen Tanzshows im Kaufbeurer Stadtsaal. „Es ist einfach schön, wenn alle Gruppen auf der Bühne zusammenkommen.“ Bei der Show im Mai waren über 300 Tänzerinnen und Tänzer an der Aufführung beteiligt. Da entstehe eine ganz eigene Dynamik. Schön sei auch, zu erleben, wie sich alle gegenseitig unterstützen.

„Ich sehe in meiner Arbeit mehr als nur Tanz und Fitness“, sagt Meirich. Die familiäre Atmosphäre in seinem Studio sei ihm sehr wichtig. „Es ist wie ein großer Freundeskreis. Jede und jeder ist immer willkommen.“ Die Aufführungen seien für alle immer ein besonderes Erlebnis. Einige Tänzerinnen und Tänzer hätten danach Lust, das, was sie bei den Aufführungen gesehen haben, auch einmal auszuprobieren. Und für alle, die noch nicht getanzt haben, hat Meirich folgenden Tipp: „Einfach machen – denn Tanzen fördert das Körper-, Selbstwert- und Gemeinschaftsgefühl.“