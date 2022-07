Warum kam es zu dem tragischen Unfall in der Kaufbeurer Innenstadt?

Zwei Menschen starben bei einem schweren Unfall in Kaufbeuren. Viele Passanten und Autofahrer erlebten das schreckliche Unglück mit. Was war die Unfallursache?

21.07.2022 | Stand: 14:43 Uhr

Nach dem schwerem Verkehrsunfall in der Kaufbeurer Innenstadt am Mittwochvormittag, bei dem zwei Frauen starben, ist die Betroffenheit groß. Eine 77-Jährige geriet mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Mindelheimer Straße in den Gegenverkehr und krachte ungebremst mit ihrem Wagen in das Auto einer 72-Jährigen.

Laut Zeugenaussagen hatte sie zuvor auf geschätzte 100 km/h beschleunigt. Warum ist laut Polizeisprecher Dominic Geißler noch immer unklar. Die Polizei vermute einen medizinischen Hintergrund.

„Ob die Unfallursache final geklärt werden kann, ist aber fraglich“, sagt Geißler. Auf einen technischen Defekt gebe es bisher keine Hinweise. Die Ermittler hoffen weiterhin auf Zeugenaussagen.

Das Unglück in der Kaufbeurer Innenstadt könnte bei Augenzeugen seelische Verletzungen hinterlassen. Die Kaufbeurer Feuerwehr rief ausdrücklich dazu auf, medizinische Behandlungen in Anspruch zu nehmen, sollte es Hinweise geben, dass das Erlebte nicht ohne Hilfe verarbeitet werden kann. „Niemand muss sich dafür schämen“, sagt Stadtbrandmeister Stefan Waldner.

Viele Menschen sahen den schweren Unfall in Kaufbeuren

Zahlreiche Passanten und Autofahrer erlebten den schrecklichen Vorfall mit. Die Autowracks lagen teilweise auf dem Fahrradweg. „Es ist ein Wunder, dass nicht noch mehr Menschen zu Schaden gekommen sind“, sagte Waldner.

Etliche Rettungskräfte waren im Einsatz. Wegen der psychischen Belastung für die Einsatzkräfte war auch das Team der psychosozialen Notfallversorgung zum Unfallort geeilt. Nach dem Einsatz sei über alles gesprochen worden, sagte Waldner.

Dies sei wichtig, damit die Kameradinnen und Kameraden selbst und gegenseitig für mögliche Belastungssyndrome sensibilisiert werden und Hilfe erhalten. Waldner betont auch, dass viele Ersthelfer bis hin zur Absicherung der Unfallstelle vorbildlich gehandelt hätten.

