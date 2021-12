Geringverdiener könnten durch die Mindestlohn-Erhöhung bald mehr im Geldbeutel haben. Die Gewerkschaft NGG fordert ein schnelles Handeln der Bundesregierung.

Von Allgäuer Zeitung Redaktion

20.12.2021 | Stand: 05:44 Uhr

Wer wenig verdient, könnte schon bald erheblich mehr im Geldbeutel haben: Die Ampel-Koalition in Berlin plant einen deutlich höheren gesetzlichen Mindestlohn von zwölf Euro pro Stunde – 2,40 Euro mehr als bislang. Allein in Kaufbeuren würden davon 4090 Menschen profitieren, das sind 19 Prozent aller Beschäftigten in der Stadt. Darauf weist die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in einer Pressemitteilung hin und beruft sich auf eine Analyse des Pestel-Instituts aus Hannover.