Wie weit ist Kaufbeuren bei der Digitalisierung in der Verwaltung?

Die BuronApp hat sich etabliert, sagt der Kaufbeurer Digitalbeauftragte. Noch vermisse er allerdings eine ganzheitliche IT-Strategie der Stadtverwaltung.

16.09.2023 | Stand: 04:30 Uhr

"Nicht gerade wenig" bewege sich bei der Stadt Kaufbeuren im Bereich der Digitalisierung. So sieht es jedenfalls Alexander Uhrle (KI), Beauftragter "Digitale Stadt" des Kaufbeurer Stadtrates. Vor allem unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der IT-Abteilung der Stadtverwaltung spüre er große Motivation, viel bewegen zu wollen: "Man möchte nicht nur verwalten, sondern auch etwas voran bringen." Was allerdings fehle, sei eine ganzheitliche Digitalstrategie, kritisierte Uhrle in seinem Bericht vor dem Verwaltungsausschuss.

