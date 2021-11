Kaufbeuren will bei Special Olympics Champions aus aller Welt empfangen

Kaufbeuren bewirbt sich als Gastgeber für Teilneher aus aller Welt. Die Spiele finden im Juni 2023 in Berlin mit Teilnehmern aus 170 Nationen statt.

20.11.2021 | Stand: 17:30 Uhr

Im Juni 2023 ist Berlin Austragungsort für die Special Olympics World Games. Dann kämpfen 170 Nationen um Medaillen. Die Größe der teilnehmenden Delegationen aus der ganzen Welt reicht von vermutlich sechs bis zu 400 Mitgliedern. Wenn die Teams aus ihren Heimatländern nach Deutschland anreisen, verbringen sie zunächst vier Tage, die Zeit von Samstag, 11., bis Dienstag, 14. Juni 2023, in so genannten Host Towns. Das sind Orte, in denen sie in Deutschland ankommen und willkommen geheißen werden, bevor es nach Berlin geht.