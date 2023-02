Folgt auf das Wolkenhaus eine Gedenktafel für Sportlegenden aus Kaufbeuren?

Nach langer Zeit könnte in der Stadt wieder ein Kunstwerk errichtet werden. Über neue Kunst im öffentlichen Raum sind unsere Autoren geteilter Meinung.

Die Stadt beschäftigt sich mit einer Tafel, die an große Sportler aus Kaufbeuren erinnern soll. Die Freien Wähler hatten dies angeregt.

Mit der Diskussion kam auch die Frage nach einem neuen Standort für das umstrittene Wolkenhaus wieder auf. Über die Pläne, Kunst im öffentlichen Kaufbeurer Raum zu installieren, haben sich auch AZ-Redakteur Martin Frei und AZ-Redakteurin Katharina Gsöll Gedanken gemacht.

Pro – von Martin Frei:

...absolut notwendig! Was wären die Straßen und Plätze einer Stadt ohne Denkmäler, Skulpturen, Brunnen, Installationen? Mehr oder weniger reine Verkehrsflächen – selbst wenn sie, wie in der Kaufbeurer Altstadt, von pittoresken Bauten umgeben sind. Und diese Kunst im öffentlichen Raum darf im 21. Jahrhundert nicht einfach nur Dekoration sein, sondern soll ruhig ein bisschen provozieren und zum Denken und Diskutieren anregen. Das war – abseits der historischen Dimension – bei der Errichtung des „Nackten Mannes“ schon so. Das wird bei jeder Enthüllung einer neuen, zeitgemäßen Arbeit so sein. Und das sollte ein durchaus begrüßenswertes Denkmal für verdiente Kaufbeurer Sportler ebenfalls tun. Hier sind wiederum ernsthafte Kunst und gerne auch ebensolche Debatten gefragt – und bitte keinesfalls eine etwas ästhetisch veredelte Marketing-Werbetafel.

Contra – von Katharina Gsöll:

... ein teurer Spaß. Klar, Kunst ist auch dazu da, sich an ihr zu reiben. So sorgen Objekte im öffentlichen Raum mal für Spott, mal für ein Lächeln. Sind Gesprächsstoff und, je nach Perspektive, willkommene Hingucker. Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Aber man darf schon fragen, ob sich eine Stadt das Aufstellen wie auch immer gearteter Kunstwerke derzeit leisten will und kann. Viele Kommunen kämpfen mit steigenden Energie- und Baukosten, auch Kaufbeuren. Da sollte man Prioritäten setzen. Und erst in Projekte investieren, die wirklich notwendig sind – marode Radwege und Straßen, ein renovierungsbedürftiges Schwimmbad und ebensolche Schulen. Dazu kommt leider, dass Kunstwerke auf Straßen und Plätzen Vandalen geradezu magisch anzuziehen scheinen. Das Reparieren der Schäden ist dann ein weiterer Kostenfaktor.