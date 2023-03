Kaufbeuren: Wohnungen in sanierten Altstadthäusern sind begehrt

Franz und Martin Endhardt haben drei historische Gebäude in der Ludwigstraße saniert - und sind zufrieden. Warum das Projekt heute so nicht mehr möglich wäre.

30.03.2023 | Stand: 18:30 Uhr

„Man muss schon ein bisschen verrückt sein“, sagt Franz Endhardt. Dabei wusste der frühere Kaufbeurer Sparkassen-Chef sicher besser als so manch anderer, auf was er sich einlässt, als er 2014 zwei historische Häuser in der Ludwigstraße kaufte, um sie zu sanieren. Später kam noch ein drittes Anwesen in der Nachbarschaft dazu. Zusammen mit seinem Bruder Martin, einem Architekten, ging er daran, aus der denkmalgeschützten Bausubstanz Wohnungen und Geschäftsräume zu machen. Nach etlichen „sehr intensiven“ Baustellen-Jahren und gut zwei Millionen Euro an Investitionen waren alle drei Vorhaben 2020 abgeschlossen. Inzwischen zeigt sich Franz Endhardt hoch zufrieden mit dem Ergebnis des Kraftaktes. Die Mieten für die 16 „eher luxuriös“ ausgebauten, zwischen 35 und 200 Quadratmeter großen Wohn- und Geschäftseinheiten seien sicher nicht die günstigsten. Trotzdem habe er keinerlei Probleme, Mieter für die insgesamt 1200 Quadratmeter zu finden, berichtet der Banker, der seit Kurzem im Ruhestand ist. Gerade junge Leute schätzten die individuellen Wohnungen mitten in der Kaufbeurer Altstadt.

