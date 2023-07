Raub auf Gartenparty in Kaufbeuren: Zwei Männer in Haft

Auf einer Gartenparty in Kaufbeuren sollen zwei Männer auf einen anderen eingeschlagen haben und sein Handy geraubt haben. Nun sitzen sie in Haft.

07.07.2023 | Stand: 10:52 Uhr

Nach einem Raub Ende Juni in Kaufbeuren hat das Amtsgericht Kempten Haftbefehl gegen zwei Männer erlassen. Das teilt die Polizei nun mit. Demnach feierten bereits letzte Woche am Dienstag, 27. Juni, mehrere Menschen in einem Garten in Kaufbeuren.

Einer von ihnen steckte versehentlich das Handy eines anderen ein. Daraufhin kam es zu einem Streit mit Handgreiflichkeiten. Ein 21-Jähriger und ein 22-Jähriger sollen den Mann geschlagen und getreten haben, der das Handy eingesteckt hat. Die beiden Tatverdächtigen forderten ihn dann wohl auf, ihnen sein Handy zu geben.

Kaufbeuren: Zwei Tatverdächtige nach Raub in Haft

Nachdem bekannt wurde, dass das Opfer gegen die zwei Männer Anzeige erstattet hatte, bedrohten sie ihn. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Kempten Haftbefehl gegen die zwei Tatverdächtigen.

Die Kripo Kaufbeuren nahm den 21-Jährigen und den 22-Jährigen am Donnerstag, 6. Juli, fest. Sie sitzen nun in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten.

Mehr Nachrichten aus Kaufbeuren lesen Sie hier.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Kaufbeuren