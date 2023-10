Wenn eine ganze Schule von Kaufbeuren nach Friesenried umzieht

Die Ludwig-Reinhard-Schule muss saniert werden. Die 176 Schüler kommen derweil in der früheren Mittelschule in Friesenried unter. Der Teufel steckt im Detail.

13.10.2023 | Stand: 18:09 Uhr

Auch die Ideallösung wird nicht ganz billig und einfach. Wie berichtet muss die Ludwig-Reinhard-Schule in Kaufbeuren umfassend saniert werden. Während der Bauphase, die voraussichtlich bis Mitte 2027 dauert, kann die Einrichtung für Kinder mit besonderem Förderbedarf jedoch in der früheren Mittelschule in Friesenried unterkommen. Das Gebäude wird bekanntlich nicht mehr für den normalen Schulbetrieb benötigt.

Damit können die Arbeiten in Kaufbeuren schneller und günstiger erledigt werden als dies im laufenden Betrieb möglich wäre. Der Teufel steckt aber wie so oft im Detail, wie bei den jüngsten Sitzungen des Bauausschusses und des Verwaltungsausschusses des Stadtrats deutlich wurde.

Ludwig-Reinhard-Schule in Kaufbeuren muss umziehen - nach Friesenried

Die ehemalige Friesenrieder Mittelschule reicht nämlich bei weitem nicht aus, um alle 176 Schüler der Ludwig-Reinhard-Schule aufzunehmen. Das Schulhaus bietet Platz für acht Klassen, die Fachräume und die Verwaltung, berichtete Christian Mandl, der Leiter der Hochbauabteilung im Kaufbeurer Rathaus.

Für weitere elf Klassen müssen auf dem Schulgelände zusätzlich Container aufgestellt werden, damit alle unterkommen, wenn voraussichtlich in den Pfingstferien 2024 der Umzug ansteht. Die Miete für Container und Schulhaus sowie die Betriebskosten und für den Betrieb in Friesenried notwendige Investitionen belaufen sich laut Mandl auf gut 3,5 Millionen Euro - zusätzlich zu den 25,7 Millionen Euro für die Bauarbeiten in Kaufbeuren.

Die Kosten teilen sich die Landkreise Ostallgäu, Unterallgäu und die Stadt Kaufbeuren

Diese Kosten teilen sich - abzüglich der Förderung durch den Freistaat, die es jedoch nur für die Sanierungsarbeiten gibt, - die Stadt Kaufbeuren, der Landkreis Ostallgäu und der Landkreis Unterallgäu anteilig nach den jeweiligen Schülerzahlen aus ihrem Bereich. Die Wertachstadt muss etwa ein Drittel tragen.

Mandl betonte auch, dass der Abbau der Container nach der schulischen Nutzung explizit Bestandteil der Ausschreibung sei. In Friesenried hatte es bereits Unmut über das provisorische Gebäude im Dorf gegeben, unter anderem bei der jüngsten Bürgerversammlung.

Busplan muss überarbeitet werden: Schüler müssen ja jetzt nach Friesenried

Durch den Umzug der Ludwig-Reinhard-Schule ergibt sich ein weiteres Problem: die Schülerbeförderung. Diese müsse neu geplant werden. Denn, wie die städtische Sozialreferentin Cornelia Otto im Ausschuss erklärte, besucht ein Gutteil der Schüler die benachbarte Tagesstätte der Lebenshilfe zum Essen und zur Nachmittagsbetreuung. Durch den Unterricht in Friesenried ist diese nicht mehr fußläufig erreichbar.

Da an der Tagesstätte aber kein Unterricht stattfindet, handele es sich bei der Fahrt nach Kaufbeuren nicht mehr um eine Schülerbeförderung, die die Stadt als Sachaufwandsträgerin organisieren müsste. Dafür sei die Lebenshilfe zuständig. Der Vorschlag, die Beförderung zur Schule nach Friesenried und von dort zur Mittagsbetreuung gemeinsam mit der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren auszuschreiben, stieß bei den Ausschussmitgliedern auf Zustimmung. Da zwei Auftraggeber zusammen auftreten, erhoffe man sich mehr Angebote und wirtschaftliche Vorteile.

Kitas in Kaufbeuren werden um Conatiner-Elemente erweitert

Aus Container-Elementen besteht auch die geplante Kindertagesstätte am SVK-Trainingsgelände an der Wolftrigelstraße. Deren endgültige Planung stellte Mandl nun den Bauausschussmitgliedern vor. Das zweistöckige Gebäude für 86 Kindergarten- und Krippenkinder werde jetzt weiter im Westen platziert. Somit bleiben alle bestehenden Parkplätze am Sportgelände erhalten. Die Gestaltung des Außenbereichs sei noch nicht abschließend festgelegt. Dennoch sollen die Bauarbeiten möglichst bald starten, damit die Kita im Sommer nächsten Jahres in Betrieb gehen kann. Die Kosten für das Vorhaben werden auf rund 4,3 Millionen Euro veranschlagt.

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung zudem einstimmig empfohlen, die künftige Kindertagesstätte an der Wolftrigelstraße kommunal zu betreiben. Vorgespräche mit einem freien Träger seien früh an dessen Befürchtung gescheitert, dass der Personalaufbau Probleme bereiten und den Betrieb gefährden könnte. Aus diesem Grund verfolgt die Verwaltung das Ziel, das Personal der Kita Heinzelmannstraße, die im Sommer 2024 aufgegeben wird, weiter zu beschäftigen. Das würde Planungssicherheit bei der Platzvergabe bieten sowie Wertschätzung gegenüber der bisher geleisteten Arbeit signalisieren. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde bereits informiert und nutzen das verbliebene Jahr, um auch in andere Kaufbeurer Kitas reinzuschnuppern. Für die Wolftrigelstraße werden 15 bis 20 Betreuungskräfte benötigt.

