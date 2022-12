Kaufbeurens OB Stefan Bosse: Was uns in der Krise stark macht

Was zählt in Krisenzeiten? Kaufbeurens OB Stefan Bosse rückt in seiner Jahresabschlussrede im Stadtrat die Verlässlichkeit von Staat und Kommune in den Fokus.

25.12.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Die weltpolitische Lage und die Entwicklungen in Kaufbeuren standen bei den Jahresabschlussreden von Oberbürgermeister Stefan Bosse (CSU) und dem dienstältesten Mitglied Ernst Schönhaar (CSU) im Stadtrat im Mittelpunkt. Nach dem russischen Überfall zeigten die Ukrainer „großen Heldenmut und Tapferkeit“, sagte Bosse. „Wir bewundern das ukrainische Volk und stehen in Solidarität an der Seite der Ukraine.“ Russland greife mit diesem Krieg all das an, für das unser Land und unsere Gesellschaft stehen: Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, Völkerrecht und Pluralismus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.