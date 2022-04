Kaufbeurens OB und der Kommandeur des Fliegerhorsts tauschen die Rollen

Stefan Bosse und Oberst Martin Langer übernehmen die Aufgaben des jeweils anderen. So läuft ihr Tag ab.

27.04.2022 | Stand: 08:55 Uhr

Um die Verbundenheit zwischen der Stadt Kaufbeuren und der Luftwaffenschule in Kaufbeuren noch weiter zu betonen, tauschen Oberbürgermeister Stefan Bosse und Kommandeur Oberst Martin Langer am Mittwoch ihre Rollen. Boss übernimmt Aufgaben im Fliegerhorst, Langer im Rathaus. Seit vielen Jahren besteht bereits eine Partner- und eine Patenschaft zwischen der Stadt und der Luftwaffenschule. „Da ist es von Vorteil, wenn jede Spitze die andere Organisation und deren Abläufe kennt“, sagte Bosse im Vorfeld. Auch Kommandeur Langer blickte mit Vorfreude auf den Jobtausch. „Das wird sicherlich eine spannende und neue Erfahrung, einmal die Arbeit des Oberbürgermeisters kennen zu lernen.“

Und so verläuft der Tag tatsächlich:

Die Kleidung und die Rollen sind nun die des jeweils anderen. Bild: Max-Joseph Kronenbitter

8 Uhr Café Weberhaus: Die beiden Chefs treffen sich zu einer kurzen Amtsübergabe. In der Kaserne wurde bereits ein Türschild für den "neuen Kommandeur" angebracht. Und auch im Rathaus gibt es an diesem Tag einen "OB für einen Tag".

In der Kaserne wurde sogar das Türschild für den "neuen Kommandeur" geändert. Bild: Max-Joseph Kronenbitter

Nach einem kurzen Plausch mit Passanten in der Kaiser-Max-Straße ist Oberst Martin Langer im Rathaus angekommen und geht ins Chefzimmer. In der Kaserne warten Soldaten und zivile Mitarbeiter auf ihren neuen Chef. Um 10 Uhr werden alle in der Eurofighter-Halle antreten. Bosse spricht dort Beförderungen aus und vergibt Auszeichnungen.

Oberst Martin Langer ist im Rathaus angekommen. Bild: Peter Igel

