Kaufbeurer Architekten bauen besonderes Hotel im Himalaya

Nach über drei Jahren ist das „soziale Hotel“ des Kaufbeurer Kollektivs Supertecture in Nepal fertig. Was Besucher erwartet und wie Einheimische profitieren.

08.01.2023 | Stand: 18:53 Uhr

Warum sollen nur ausländische Investoren von der Schönheit Nepals profitieren? Sinnvoller wäre es doch, die Einheimischen könnten das touristische Potenzial ihres Landes nutzen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten – findet Till Gröner, Gründer des gemeinnützigen Kaufbeurer Architekturkollektivs Supertecture. Vor dreieinhalb Jahren haben die Mitglieder des Kollektivs, Studierende und junge Architekten aus Kaufbeuren und Umgebung, mit dem Bau einer sogenannten Community Lodge, also einem Hotel aus mehreren kleinen Häusern, in dem nepalesischen Bergdorf Dhoksan begonnen. Jetzt ist es fertig, seit Mitte Dezember können Übernachtungen gebucht werden. Anmeldungen gebe es bereits einige, übernachtet hat aber noch niemand in einer der beiden Suiten, die über eigene Badezimmer und Panoramaterrassen verfügen. „Momentan arbeiten wir noch an der Inneneinrichtung, einem eigenen Buchungssystem und daran, dass alle Abläufe gut funktionieren“, erklärt Gröner.

