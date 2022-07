Kaufbeurer Ausbildungstag diesmal in der Erdgas Schwaben Arena

Der Kaufbeurer Ausbildungstag zieht in die Erdgas Schwaben Arena. Das ist am Samstag geboten.

06.07.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Lange war coronabedingt Pause, nun ist es wieder soweit: Am Samstag, 9. Juli, geht der Kaufbeurer Ausbildungstag von 10 bis 14 Uhr über die Bühne, diesmal in der Erdgas Schwaben Arena. Wie wichtig so eine Veranstaltung gleichermaßen für die Jugendlichen und die Firmen ist, haben beide Seiten erfahren. Schüler konnten sich nicht ausgiebig über das breite Angebot von Ausbildungsstellen informieren und haben demzufolge nur Plan B oder gar C oder D wahrgenommen. Auch die Ausbildungsbetriebe haben sich aufgrund der vorherrschenden Einschränkungen sehr schwer getan, ihre Ausbildungsangebote zu präsentieren.

Das Organisations-Team um Bilgi Dikkaya, das aus erfahrenen Unternehmern und Selbstständigen besteht, freut sich besonders über die Möglichkeit, wenn sich die Menschen wieder direkt gegenüberstehen und miteinander sprechen können. Auch Eltern, Großeltern, Freunde und Bekannte sind eingeladen, um die jungen Leute zu unterstützen.

Der neue Veranstaltungsort war schon vor zweieinhalb Jahren ausgewählt worden, weil der Stadtsaal bei dieser Veranstaltung bereits zu klein geworden war. Auch heuer haben sich nach Angaben der Veranstalterin knapp 60 Firmen angemeldet, die weit über 200 verschiedene Ausbildungsberufe vorstellen.

Firmen übernehmen Schnuppertage selbst

Den früher obligatorischen Schnuppertag wird es wegen der nach wie vor unsicheren Planungssituation in der bisherigen Form noch nicht geben. „Wir haben die Firmen darum gebeten, unser bewährtes System selbst so weiter zu betreiben und überall da, wo es möglich ist, selbst Praktika und Schnuppertage anzubieten“, sagt Bilgi Dikkaya.

Da viele Firmen in den vergangenen beiden Jahren nicht alle Ausbildungsstellen besetzen konnten, gibt es auch für die Schüler der neunten und zehnten Klassen Bedarf, sich noch zu informieren. Informationen unter www.institut-bilgi.de im Internet. (sto)