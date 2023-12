Kaufbeurer Ballettakademie feiert mit besonderer Choreografie

Zum 50-jährigen Bestehen der Ballettakademie König-Sräga wirbeln neben der Kaufbeurer Patronin auch orientalische Gestalten über die Bühne des Stadttheaters.

06.12.2023 | Stand: 11:26 Uhr

„Jedes Jahr im Advent begeistern Sie mit Ihren Ballettaufführungen viele Menschen in und um Kaufbeuren“, lobte Oberbürgermeister Stefan Bosse die Arbeit von Elke König-Sräga und ihres Mannes Joachim König. Anlass für die Würdigung war die Gala anlässlich des 50-jährigen Bestehens ihrer Ballettakademie in Stadttheater Kaufbeuren.

50 Jahre, in denen das Ehepaar zahlreiche Tanztalente hervorgebracht und auf ihrem Weg in die Welt begleitet habe. Elke König-Sräga und Joachim König vermittelten ihren Tanzschülerinnen und Tanzschülern Anmut, Grazie und Disziplin. „Sie prägen die Kinder fürs Leben“, sagte der Oberbürgermeister. Dem Anlass angemessen erwartete das Premierenpublikum der Jubiläumsaufführung etwas ganz Besonderes: die Uraufführung des Stücks „Die heilige Crescentia von Kaufbeuren“.

Ballettmeister und Choreograf König setzte das Leben der Heiligen mit seiner Inszenierung anmutig um. Zur Musik aus Sergej Prokofjews Ballett „Romeo und Julia“, aus der „Matthäus-Passion“ von Johann Sebastian Bach und Liedern aus dem Musical „Sister Act“ überzeugten die Tänzerinnen mit ihrem großen Können. Besonders zu erwähnen, sind die Soli von Vanessa Schönwälder, die Crescentia als Novizin verkörperte, und Petra Venturini-Klier als Oberin. Ausdrucksstark und kraftvoll zeichneten sie den Weg der heiligen Crescentia im Kaufbeurer Franziskanerinnenkloster nach. Bei Liedern wie „Zeig mir den Himmel“ oder „Lass die Liebe rein“ klatschte das Publikum begeistert mit. Besonders beeindruckend war der Tanz zum klassischen „Ave Maria“ von Franz Schubert. Auch passende Kostüme und ein reduziertes Bühnenbild trugen zu einer stimmigen Inszenierung bei.

Bei den Ballettaufführungen gesellt sich Aladin zu Crescentia von Kaufbeuren

Weitaus pompöser ging es dagegen bei „Aladin und die Wunderlampe“ zu. Farbenprächtige Pluderhosen und Gewänder mit viel Gold und Glitzer vermittelten dem Publikum das Gefühl von 1001 Nacht. Erzählt wurde die Geschichte des Straßenjungen Aladin (Birgit Ruf), der sich in die Prinzessin Jasmin (Sophia Zappe) verliebt. Die Prinzessin wiederum versucht, ihr Volk vor dem bösen Zauberer Dschafar (Kristina Pachschenko) zu beschützen. Dschafar möchte mit Hilfe von Aladin und der legendären Wunderlampe den Sultan (Horst Häusser) loswerden und die Macht an sich reißen. Doch der Plan misslingt und Aladin sitzt in einer Höhle fest. Dort entdeckt er das Geheimnis der Wunderlampe und befreit den mächtigen Lampengeist Genie (Sophie Löcherer). Daneben sorgten eine Vielzahl von Darstellerinnen als Straßenkinder, Haremsdamen und Marktfrauen für orientalisches Flair im Theater. Besonders die anmutigen Bauchtanzelemente der Marktfrauen begeisterten das Publikum.

So begeisterte das gesamte Ensemble der Ballettakademie König-Sräga auch in diesem Jahr wieder die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer im Kaufbeurer Stadttheater. Am Ende erwartete das Ballettmeister-Ehepaar noch eine ganz besondere Überraschung. Die kleinsten Schülerinnen zeigten mit getanzten Révérencen, was sie schon alles gelernt haben. Die älteren Schülerinnen und ehemalige Ballerinen sorgten mit modernem Tanz zu „Dancing Queen“ für einen gelungenen Abschluss des Abends. Die Rührung war Elke König-Sräga und Joachim König deutlich anzusehen. „Es war toll!“, freute sich der Ballettmeister.

Bei der nachmittäglichen Aufführung der jüngeren Eleven standen heuer „Peter und der Wolf“ sowie „Aller Anfang ist schwer“ auf dem Programm. Dabei gestalteten die kleinen Tänzerinnen eine hinreißende Darbietung.

Eine weitere Aufführung der Ballett-Gala gibt es am Samstag, 9. Dezember, ab 19.30 Uhr im Stadttheater. Eine weitere Darbietung der kleinen Tänzerinnen findet dort am Sonntag, 10. Dezember, ab 15 Uhr statt. Karten gibt es in der Ballett-Akademie König-Sräga, Telefon 08341/81107.