Kaufbeurer bei „MTV Meet-IN“ auf dem zweiten Platz

Zweiter Platz und persönliche Bestzeit: Levin Saveur vom TV Kaufbeuren springt in Ingolstadt aufs Podest.

27.06.2023 | Stand: 13:24 Uhr

Beim Ingolstädter „MTV Meet-IN“ wurden kürzlich auch die Bayerischen Hindernis-Meisterschaften der Leichtathletik ausgetragen. Levin Saveur vom TV Kaufbeuren ging in der Altersklasse U18 beim Hindernis über 2.000 Meter an den Start.

Über Hindernisse und Wassergraben

Wenngleich dies erst sein zweites Rennen über Hindernisse und Wassergraben werden sollte, versprach seine Meldezeit gute Chancen auf einen Podestplatz. Im hart umkämpften Rennen gingen vom Start weg Saveur und sein erfahrener Konkurrent Marco Voggenreiter (LAC Passau) in Führung. Beide wechselten während des Rennens mehrmals die Positionen auf Rang eins und zwei.

Frühzeitig hängten sie weitere Verfolger ab. Das Ende des Rennens entschieden schließlich Erfahrung und die etwas bessere Hürden-Technik von Voggenreiter. Dieser gewann mit lediglich einer guten Sekunde Vorsprung das Rennen und den Titel um die Bayerische Meisterschaft.

Bayerischer Hindernis-Vizemeister

Einem überraschenden Schlussantritt von Moritz Gutowski (LG Stadtwerke München) konnte Saveur noch genug entgegensetzen, belegte den zweiten Rang und wurde Bayerischer Hindernis-Vizemeister mit neuer persönlicher Bestleistung von 6:13,89 Minuten.

In der aktuellen deutschen U18-Bestenliste sortierten sich die derzeit drei besten bayerischen Hindernis-Läufer ihrer Altersklasse damit auf den Rängen 5, 7 und 8 ein. Voraussichtlich werden alle drei bei der Deutschen Jugend-Meisterschaft 2023 im Juli in Rostock dann auch wieder gemeinsam an der Startlinie stehen.