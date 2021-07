Kaufbeurer Bettengeschäft für Negativpreis „Zorniger Kaktus“ nominiert

Terre des Femmes prangert sexistische Werbung an. Auch ein Kaufbeurer Bettenstudio ist nominiert. Dessen Geschäftsführerin sagt: "Der Preis ist Quatsch".

Seit 2015 vergibt die Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes jährlich den „zornigen Kaktus“, den Negativpreis für frauenfeindliche Werbung. Unter den drei Nominierten für den Kaktus 2021 ist auch das Bettenfachgeschäft Nägele in Kaufbeuren und Landsberg. Anstoß nehmen die Frauenrechtlerinnen an einem Foto, mit dem das Unternehmen auf seiner Website wirbt. Es richte sich „offensichtlich und ausschließlich an männliche Kunden“, argumentiert Terre des Femmes. „Offenbar geht man davon aus, dass es der (heterosexuelle) Mann ist, der die Kaufentscheidung trifft ... und bezahlt. Damit werden Rollenbilder bedient, über die wir längst hinweg sein sollten“, heißt es weiter.

Frauen haben beim Matrazenkauf das letzte Wort

„Das ist absoluter Quatsch“, findet Geschäftsführerin Sabine Nägele. Ihre Erfahrung habe genau das Gegenteil gezeigt: „Wenn es um Betten und Matratzen geht, entscheidet so gut wie immer die Frau, was gekauft wird.“ Sie selbst habe das Foto ausgesucht und die Werbung zusammen mit einer Agentur entworfen, die von zwei Frauen geführt wird. Es gehe darum, Wohlbefinden zu vermitteln, „ich hätte mir auch ein gut aussehendes männliches Model vorstellen können, aber dieses Bild hat es am besten getroffen.“

"Wollen wir eine Rückwärtsrolle?"

Und schließlich sei die Frau auch nicht nackt, denn „wir sind ein Bettenfachgeschäft und kein Sexshop.“ Auch der Spruch „irgendwann schläft jeder mit uns“ ziele nicht auf Sex ab. Vielmehr solle er bedeuten, dass sich jeder für den erholsamen Schlaf eines tages eine hochwertige, gesunde Matratze zulegen wird.

Die Werbung gebe es seit 15 Jahren und „es hat sich noch keine Kundin darüber beschwert, weder alt noch jung“. Wegen des „zornigen Kaktus“ werde Nägele bestimmt nichts ändern, sondern dann, „wenn ich finde, dass es mal wieder Zeit für etwas Neues ist“.

Ihr sei auch nicht klar, was Terre des Femmes mit der Aktion erreichen will. Ihre Großmutter habe noch um das Tragen kurzärmeliger Kleider kämpfen müssen, ihre Mutter darum, sich im Bikini zeigen zu dürfen, sagt die 55-Jährige. „Wollen wir jetzt eine Rückwärtsrolle? Wenn Frauen sich heute oben ohne in die Sonne legen, tun sie das nicht, um irgendwelchen Männern zu gefallen, sondern weil sie nahtlos braun werden wollen“, ist Nägele überzeugt.

Nicht an Nachhaltigkeit gedacht

Die Kritik nimmt sie locker – und hat ihrerseits etwas Grundsätzliches an dem Preis auszusetzen: „Haben Sie sich diese Trophäe mal angeschaut? Das ist so ein billiges Ding aus Plastik.“ Jetzt, da alle Welt über Nachhaltigkeit diskutiere und darüber, dass Ressourcen geschont werden müssen, sei so etwas absolut nicht zeitgemäß. Gefreut hatte sich Nägele – zumindest ein bisschen – wenn es wenigstens ein schöner, echter Kaktus gewesen wäre.

Kettensäge und Saugroboter

Ob aus Plastik oder aus der Natur, wer den Negativpreis letztlich gewinnen wird, entscheidet sich am 25. Juli. Bis dahin läuft die Abstimmung.

Nominiert ist auch eine Firma aus Teisendorf, die mit dem Foto einer Frau und dem Slogan „Putzsklaven zu verkaufen“ für Staubsaugerroboter wirbt. Weiterer Kandidat ist ein Gartentechnikbetrieb aus Lippstadt: Mit dem Kaufargument, dass „die Alte nicht mehr scharf“ sei, will er Kunden zum Kauf einer neuen Kettensäge animieren.

