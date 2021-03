Kaufbeurer bietet Regierung Spucktests an

Wie Gerhard Bucher, Unternehmer aus der Modebranche, ein neues Geschäftsfeld erschließen will

02.03.2021 | Stand: 18:46 Uhr

Einmal kurz in eine kleine Papiertüte spucken, mit einem Stäbchen eine Probe entnehmen und in zehn Minuten wissen, ob man das Coronavirus in sich trägt oder nicht. Schnelltests sind gerade in aller Munde und sollen auf dem Weg zurück in ein einigermaßen normales Leben helfen. Der Kaufbeurer CSU-Stadtrat Gerhard Bucher, seit 34 Jahren in der Modebranche tätig, möchte solche Spuck-Schnelltests möglichst rasch auf den deutschen Markt bringen. Beziehen will er sie direkt von einem chinesischen Hersteller. Großes Interesse hat der Familienvater daran, mit den Tests einen Normalbetrieb an den Schulen zu ermöglichen. Dem bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek durfte Bucher die Tests bereits vorstellen. Doch der gibt sich gegenüber unserer Zeitung verhalten: Schnelltests seien zwar im Moment wichtig, die Vergabe erfolge aber ganz normal über Ausschreibungen. Die Bedarfsstellen prüften das Thema. Derzeit seien Spucktests noch nicht zugelassen.