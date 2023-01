Kaufbeurer Damen sind Halbzeitmeister

Die Tischtennis-Mannschaften des TVK ziehen nach der Saisonhälfte überwiegend ein positives Fazit. Die Damen und Franz Müller ragen heraus.

02.01.2023 | Stand: 13:52 Uhr

Ein überwiegend positives Fazit kann die Tischtennis-Abteilung des TV Kaufbeuren nach der Vorrunde ziehen. Zwar haben ein paar Mannschaften noch etwas Luft nach oben, für die Rückrunde sind aber noch alle Möglichkeiten vorhanden. Anfang Januar starten die Teams in die zweite und entscheidende Saisonhälfte.

Für die Jungen könnte es abwärts gehen

Die Jugendmannschaft nahm aus den restlichen drei Partien nur wenig Zählbares mit: TV Waal II 5:5, Kraftisried 4:6 und gegen Tabellenführer TSV Ebersbach III 0:10. Mit 3:13 Punkten belegen die Jungen der TVK nur den fünften Rang und wird in der Rückrunde wahrscheinlich eine Liga tiefer (Bezirksklasse B) antreten müssen. In der Doppelwertung landeten Klara Hauser/Angelina Keist auf dem vierten Platz.

Die Damen am Platz an der Sonne

Nachdem das Damenteam auch das Duell gegen den TSV Wengen (9:1) gewonnen hatte, stand zum Vorrundenabschluss das Spitzenspiel beim TSV Stötten III auf dem Plan – doch nur Ursula Fischer (2) und Klara Hauser gelangen bei der 3:7-Niederlage Siege. Trotzdem beendeten die Damen die Vorrunde auf dem ersten Platz der Bezirksklasse A. An der Tabellenspitze geht es aber sehr eng zu. In der Einzelwertung liegt Manuela Grund auf dem dritten und Ursula Fischer auf dem sechsten Platz.

Herren I auf Platz zwei

Drei Siege aus den letzten vier Partien feierten die Herren I in der Bezirksklasse A. Beim 8:2-Erfolg gegen den TSV Leuterschach II bestritt Bruno Weigelt jun. seinen 100. Einsatz für das Team. Josef Müller gelang in Ronsberg (3:7) sein 400. Einzelsieg für die Herren I. Mit 14:6 Punkten liegt die Truppe mit einem Punkt Rückstand auf den Relegationsrang auf dem zweiten Platz. Franz Müller war in der Vorrunde der zweitbeste Spieler der Liga und holte in 20 Einzeln 19 Siege. Die Paarung Bruno Weigelt jun./Franz Müller landete in der Doppelwertung auf dem neunten Rang. Im Viertelfinale des Bezirksklassenpokals war für den TVK aber gegen SG Dösingen II Endstation (1:4).

Rausch und Kater bei den Herren II

Eine denkwürdige Partie bestritten die Herren II in der Bezirksklasse B. Der Gast vom TV Waal V war mit einer sehr guten Aufstellung zum Kellerduell angereist, wodurch sich die Ausgangslage für die TVK nicht gerade verbessert hatte. Nachdem bereits beide Doppel gewonnen wurden, spielte sich der TVK in einen regelrechten Rausch und deklassierte Waal mit 8:2. Gegen den Waal IV wurde das Team aber wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt (1:9). Dennoch ist das Team mit dem Vorrundenergebnis recht zufrieden: 5:9 Punkte, Platz fünf. Werner Fischer liegt in der Einzelwertung auf dem zehnten Platz.

Herren III auf Aufstiegplatz

Nach einer deutlichen 1:9-Klatsche gegen SG Dösingen III, einen sehr klaren 10:0-Erfolg gegen den TSV Friesenried II und einem 6:4 gegen den TSV Ebersbach liegen die Herren III in der Bezirksklasse C weiter auf einem Aufstiegsplatz – punktgleich mit dem Tabellenführer. Zwei Spieler des Teams befinden sich in den Top-Ten der Liga: Michael Heiligensetzer (7.), Andreas Martin (9.). Zudem sind Hans-Peter Mastnik/Klaus Trautwein Vierter in der Doppelwertung.

Herren IV in Lauerstellung

In Lauerstellung auf die Aufstiegsplätze liegen die Herren IV in der Bezirksklasse D (3.). Nach einem 7:3 beim SC Ronsberg II unterlag der TV Kaufbeuren Spitzenreiter TSV Obergünzburg V unglücklich mit 4:6. Nach der Vorrunde können sich insgesamt vier Mannschaften Hoffnungen auf die beiden Aufstiegsplätze machen. Mit 13:5-Siegen liegt Werner Pohl auf dem achten Platz der Einzelwertung. Andreas Frank/Rainer Peischer kassierten im Doppel nur eine Niederlage und sind damit zweiter.

Bei den Herren V wird es knapp

Zu einem etwas überraschenden Punktgewinn kamen die Herren V in der gleichen Liga beim SC Ronsberg II. Das 5:5 sicherten Jürgen Purps und Petra Haider, die alle Punkte beisteuerten. Gegen TSV Ebersbach II gab es eine Niederlage (3:7). Mit 2:14 ist der TVK Tabellenletzter, hat aber nur fünf Punkte Rückstand auf den Fünften. Purps/Haider sind als Doppel auf der vierten Position.