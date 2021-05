Elf Entenkinder und ihre Mutter haben sich in den Innenhof eines Unternehmes verlaufen. Wie die Feuerwehr dafür sorgten, dass sie nun wieder in ihrem Element sind.

17.05.2021 | Stand: 14:47 Uhr

Einen tierischen Einsatz hatte die Feuerwehr Kaufbeuren am Montagvormittag. Eine Entenfamilie mit elf Kindern war in den Innenhof der Firma Hawe geraten und konnte den Bereich nicht mehr verlassen. Vier Feuerwehrleute rückten aus, fingen die kleinen Enten samt der Mutter ein und setzten sie an einem nahe gelegenen Weiher wieder aus. Alle Beteiligten überstanden die gut einstündige Aktion unversehrt.