Kaufbeurer Feuerwehr muss auch an Heiligabend raus

Unachtsamkeit verdirbt Kaufbeurer Feuerwehrleuten den Heiligen Abend. Vermeintlicher Gasgeruch in der Altstadt sorgt tags zuvor für Fehlalarm.

26.12.2022 | Stand: 11:55 Uhr

Auch während der Weihnachtsfeiertage gab es für die Kaufbeurer Feuerwehr keine Pause. Am Heiligabend kurz nach 20 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Heinzelmannstraße gerufen. Dort stand eine Mülltonne in Flammen, weil glühende Kohlen entsorgt worden waren. Nachdem ein Polizeistreife mit einem Feuerlöscher sofort eingegriffen hatten, übernahmen die Feuerwehrleute die weiteren Löscharbeiten.

Entwarnung nach Messungen der Feuerwehr und Untersuchungen des Rettungsdienstes

Bereits am Freitagabend gegen 18.45 Uhr war ein undefinierbarer Geruch in einem Anwesen in der Kaiser-Max-Straße gemeldet worden. Die Feuerwehr überprüfte die betreffende Wohnung mit einem Gasmessgerät, konnte aber nichts feststellen. Der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst untersuchte alle Beteiligten und gab ebenfalls Entwarnung.