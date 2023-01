Ein Heizlüfter verursacht in der Wagenseilstraße in Kaufbeuren einen Zimmerbrand. Die Feuerwehr holt den Bewohner aus den Rauch und übergibt ihn dem Rettungsdienst.

24.01.2023 | Stand: 12:30 Uhr

Weil Rauch aus einer Wohnung in einem Block in der Wagenseilstraße in Kaufbeuren drang, wurde am frühen Montagabend die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte erkundeten mit schwerem Atemschutz die Räume und stellten fest, dass ein Heizlüfter CDs und Papier in Brand gesetzt hatte. Der Bewohner wurde aus der verqualmten Wohnung gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Nachdem das Feuer gelöscht war, belüfteten die Feuerwehrleute die Räume und verschlossen die Wohnung.